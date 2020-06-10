ABD Merkez Bankası Fed faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Bu kararla faizler 2022'ye kadar yüzde 0-25 aralığında kalacak.

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ABD Merkez Bankası Fed yetkilileri haziran toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sıfıra yakın seviyede tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük haziran ayı politika toplantısında fonlama faiz hedefinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 – yüzde 25 aralığında bırakıldı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, haziran toplantısında aralıktan bu yana ilk kez, aralarında faiz projeksiyonlarının noktasal grafiğinin de bulunduğu çeyrek dönem tahminleri açıklandı.

FED, faizleri 2022'ye kadar sıfıra yakın tutacak

FOMC'nin Çarşamba günü yayınlanan açıklamasında "Tüketici ve işletmelere kredi akışını desteklemek için Fed, piyasanın aksamadan çalışması için gelecek aylarda bilançosundaki Hazine tahvillerini ve ticari mortgage'a dayalı menkul kıymetleri en az şu anki temposunda artıracaktır." ifadesi yer aldı.

New York Fed tarafından yayınlanan bir açıklamada artış hızının Hazine tahvilleri için aylık 80 milyar dolar civarında ve mortgage'a dayalı menkul kıymetler için 40 milyar dolar civarında olacağı belirtildi.

Haziran toplantısında Aralık'tan bu yana ilk kez, aralarında faiz projeksiyonlarının noktasal grafiğinin de bulunduğu çeyrek dönem tahminleri açıklandı. Pandemi nedeniyle Mart ayı projeksiyonları pas geçilmişti.

Noktasal grafiğe göre tüm politika yapıcılar Fed'in faizleri 2021 sonuna kadar sıfıra yakın tutmasını bekliyor.