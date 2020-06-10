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Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak" açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak" dedi. 

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