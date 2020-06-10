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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk

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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP'li Vekiller Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

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HDP Grup Başkanvekili Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni valiler kararnamesiyle 41 ilin valisinin değiştirildiğini hatırlatan HDP'li Oluç, "Değiştirilen valiler arasında üç kayyum da var. Diyarbakır, Mardin ve Siirt valileri de var. Biz bunların yaptığı her türlü usulsüzlüğü, yolsuzluğu defalarca Genel Kurulda dillendirdik. Sayıştay raporlarına yansıdı." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekiller için Meclis'e gelen fezleke sayısı 813 

HDP'li Oluç, şu anda 16'sı 26. Dönem'den kalan ve 27. Dönem'deki HDP milletvekilleri hakkında Meclis'e gelen fezleke sayısının 813 olduğunu belirterek, "Bu fezlekeler tamamen hukuksuz bir şekilde hazırlanmış, aslında stajyer savcı bile olamayacak savcıların, hukuku çiğneyerek hazırladıkları fezlekelerdir. Bu fezlekelerin tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü ve vekil dokunulmazlığı kapsamında ele alınması gereken konulardır" görüşünü savundu.

"AYM'ye başvurduk"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesi talebiyle bugün Anayasa Mahkemesine başvurduklarını açıkladı.

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