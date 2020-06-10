Yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor! Areda Survey'den bomba anket

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sonrası gündeme oturan ve tartışmalara neden olan 'Ayasofya'nın ibadete açılması' konusu vatandaşlara soruldu ve 4 kişiden 3'ü 'açılmalı' yanıtını verdi.