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Flaş gelişme! Yunanistan, Türk kargo gemileri ve fırkateynleri durdurmaya çalıştı

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YUNANİSTAN donanması, Libya'ya giden Türk bayraklı bir kargo gemisini ve fırkateynleri durdurmaya çalıştı. Yunanistan ordusuna ait bir helikopterin duruma müdahale etmek için harekete geçtiği belirtildi. 

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Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan gemileri arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. TRT World'ün aktardığına göre Yunanistan donanması, Libya'ya giden Türk bayraklı bir kargo gemisini ve fırkateynleri durdurmaya çalıştı. Yunanistan ordusuna ait bir helikopterin duruma müdahale etmek için harekete geçtiği belirtildi. Habere göre Yunanistan donanması, Türk fırkateynlerinin bir uyarı vermesinin ardından "geri çekildi".

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarını değerlendirirken Atina'nın "her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu" ifade etti.

Bakan Akar ne demişti?

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamalarda Stefanis'e tepki göstererek, "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru  olmadığının altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

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