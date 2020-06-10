Trabzonsporlu Hakan Yeşil’i Avrupa izliyor

Trabzonspor’un 2014 yılında 12 yaşındayken Diyarbakır’dan kadrosuna kattığı Hakan Yeşil’in taliplileri artıyor.

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18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon bordo mavili takılma 19 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. Ayrıca genç oyuncu milli takım formasını da alt yaş kategorilerinde 48 kere giyme başarısı gösterdi.

HEDEFİ TRABZONSPOR'A TAKIM FORMASI GİYMEK

2021 yılının sonuna kadar bordo mavili takımla sözleşmesi bulunan Yeşil’in hedefi Trabzonspor forması giymek ve kaptanlık yapmak. 12 yaşında transfer edilerek gelişimini sağlayan takıma borcunu ödemek isteyen genç oyuncu A takım formasıyla Trabzonspor’a hizmet etmek istiyor.

İNGİLTERE’DEN VE ALMANYA’DAN TALİPLERİ VAR

İngiltere’de Halil Dervişoğlu’nun da forma giydiği Championship takımlarından Brentford’un ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusunu Almanya’dan Freiburg ve Stuttgart da takip ediyor