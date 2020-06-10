Meclis'te koronavirüs alarmı! Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısının testi poizitif

ANKARA'da TBMM'den gelen son dakika haberi gündemin ilk sırasına oturdu, Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu katta, bir personelde corona virüsü tespit edildi. Corona virisü tespit edilen personelin TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısı olduğu öğrenildi.

Abone ol

TBMM Genel Sekreterliği’nin bulunduğu katta görevli bir personelde corona virüsü tespit edildi. Katta görev yapan personele test yapıldığı öğrenildi.

Kumbuzoğlu’nun odacısı çıktı

Corona virisü tespit edilen personelin TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısı olduğu öğrenildi. Kubazoğlu’nun odası da tedbir kapsamında dezenfekte edildi.

AKP grubunun hemen altında yer alıyor

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nun çalışmaları ise devam ediyor. TBMM ana bina içerisinde yer alan Genel Sekreterlik katı AKP grubunun hemen altında yer alıyor.

Vekillerin sık kullandığı bir kat

Genel Sekreterlik katı TBMM içerisinde ana güzergah olarak kullanılan bir konumda olduğu için pek çok milletvekilli de bu katı kullanarak Genel Kurul çalışmalarına katılıyor.