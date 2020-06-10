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Eskişehir'de 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı vaka 4 yaşında

İhlas Haber Ajansı
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ŞANLIURFA’dan Eskişehir’e mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte gelen 1 çocuğun koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 200 kişilik çadır kent karantina altına alındı.

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İnönü ilçesine ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan gelen 4 yaşındaki erkek çocuğun Korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan çocuk gözlem altına alınırken, 200 nüfuslu çadır kent de 14 günlüğüne karantina altına alındı.

Filyasyon ekipleri taramalarını sürdürüyor

İl Sağlık Müdürlüğü ve İnönü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince virüs testi pozitif çıkan çocuğun temas halinde olabileceği düşünülen işçiler ile ailelerinden numune örnekleri alınıyor. 6 kişilik filyasyon ekibi tarafından çadırların bulunduğu bölgede çalışmalar devam ettiriliyor.

İzole altına alınan çadırlarda yaşayan işçilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Bölgeye giriş ve çıkışlar ise polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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