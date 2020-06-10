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Rus kadın eşinden boşanıp üvey oğlundan hamile kaldı sosyal medyada olay oldu

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RUSYA’da eşinden boşanıp aynı adamın oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni 35 yaşındaki Marina Balmasheva adlı kadın konuşuluyor.

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Rezalet ötesi bir ilişki Rusya’da gündeme oturdu. Sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35), 10 yıldır evli olduğu eşi Alexey’den (45) ayrılarak, üvey oğlu Vladimir’den (20) hamile kaldı. Olay ülkede infial yarattı.

Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.Ülkenin sosyal medya fenomeni olan Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği, Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı. Balmasheva, eşi Alexey'in oğlu ilk eşinden olan Vladimir ile ilişki yaşayarak hamile kaldığını duyurdu. Rus sosyal fenomeni Marina Balmasheva dün yayınladığı videoda ise daha önce üvey oğlu olan Vladimir’den hamile kaldığını açıkladı.

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