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İstanbul'da eylem hazırlığındaki PKK üyesi 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
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 İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı. 

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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