İstanbul'da eylem hazırlığındaki PKK üyesi 4 kişi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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