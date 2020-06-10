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İzmir'de eski eşini öldürmüştü 92 gün sonra cezaevinde intihar etti

Demirören Haber Ajansı
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İZMİR'de 10 Mart tarihinde boşandığı eşinin mutlu oluşunu hazmedemeyip bıçaklayarak ölümüne sebep olan Ercüment A., cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi.

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Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, 10 Mart günü saat 13.30 sıralarında, iş yerine gelen 1,5 yıl önce boşandığı eşi Ercüment A. tarafından bıçaklandı.

Çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, aynı gün yakalanıp gözaltına alınan Ercüment A., polisteki ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için öldürdüğünü söyledi. Ercüment A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

92 gündür tutukluydu

92 gündür tutuklu olan Ercüment A., bu sabah kaldığı cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Ercüment A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Böyle gözaltına alınmıştı 

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