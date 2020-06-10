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İşten çıkarma yasağı ne kadar süre uzatıldı ? Yeni istihdam paketi detaylar

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Dünyanın etkisinden çıkamadığı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde hükümet 17 Mart'ta işten çıkarma yasağı kararı almıştı. Öte yandan Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

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Koronavirüs salgınının çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için getirilen kurallar Yeni İstihdam Kalkanı paketiyle güncellendi.

İşçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek

NTV'de yer alan habere göre yeni düzenleme kapsamında ayrıca;

- Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

- Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliğiyle devam edecek.

- İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

17 Temmuz'da bitecekti

Koronavirüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.

Kısa çalışma ödeneği uygulanıyor 

Corona virüsü ile birlikte işten çıkarmalar yasaklanmış ve kısa çalışma ödeneği hayata geçirilmişti. Bu süreçte birçok işletme, kısa çalışma ödeneği için İŞKUR’a başvuru yapmıştı. Şirketler, 45 saat olan haftalık çalışma saatinin üçte biri veya içte iki çalışma ücretinin İŞKUR tarafından ödenmesi için başvuruda bulunabiliyor.

Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

Ücretsiz izne çıkarılan veya pandemi gerekçesiyle işinden olan vatandaşların günlük 39 TL olarak alacakları nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma başlamıştı. Ödemeyi almak için SGK'nın işveren sistemi üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.

15 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor. 15 Mart 2020’den itibaren işsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlar da nakit desteği alabiliyor. Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor.

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