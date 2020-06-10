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Şanlıurfa'da belediye başkanından sonra yardımcısının da Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi. 

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Dün Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Şengül de test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Şengül, tedavi için hastaneye götürüldü.

Dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bugünse tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu bildirdirmişti.

"Hamdolsun durumum çok iyi"

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