Şanlıurfa'da belediye başkanından sonra yardımcısının da Kovid-19 testi pozitif çıktı
Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi.Abone ol
Dün Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Şengül de test yaptırdı.
Testi pozitif çıkan Şengül, tedavi için hastaneye götürüldü.
Dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bugünse tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu bildirdirmişti.
"Hamdolsun durumum çok iyi"
Gerek burada ve gerek arayarak tüm iyi niyetleriyle şifa dileğinde bulunan sevgili dostlarımıza, yakınlarım ve hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum.— Aslan Ali BAYIK 🇹🇷🟢 (@aslanalibayik) June 9, 2020
Şuan sadece tedbir amacıyla haatanede tedavi görmekteyim. Hamd olsun durumum çok iyi. Hepinizi çok seviyorum. pic.twitter.com/pUKzZM6wb0
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