Ersin Yazıcı kimdir aslen nereli eşi Hanife Yazıcı ve çocukları kimdir?

Erdoğan'ın onayı ile valilikler kararnamesi onaylandı ve yayınlandı. Yeri değişen valilerden biri de Balıkesir Valiliği'nden Antalya Valiliği'ne atanan Ersin Yazıcı oldu. Ersin Yazıcı aslen Düzceli ve 51 yaşında. Hanife Yazıcı ile evli olan Ersin Yazıcı'nın 4 tane çocuğu var.

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Valiler kararnamesine göre yeri değişen isimlerden biri de aslen Düzceli olan 51 yaşındaki Ersin Yazıcı oldu. Balıkesir Valiliği'nden Antalya Valiliği'ne atanan Ersin Yazıcı'nın hayatı merak konusu oldu. Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ve 4 tane çocuğu var.

ERSİN YAZICI KİMDİR?

Ersin Yazıcı, 1969 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde dünyaya geldi.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Hanife Yazıcı ile evli olan Ersin Yazıcı'nın 4 tane çocuğu var.

Bolu Kaymakam adaylığı görevini tamamlayan Yazıcı sonra İngiltere’de staj yaptı. 1995 - 1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997 - 1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999 - 2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001 - 2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Daha sonrasında; 2003 - 2009 yılları arasında sırasıyla, İçişleri Bakanlığı Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Rize Valisi olmuştur. Ardından 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmî Gazete'de valiler kararnamesi yayımlandıktan itibaren Balıkesir Valisi olmuştur. 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan son kararname ile Antalya Valisi olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.