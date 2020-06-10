Hamza Aydoğdu kimdir nereli Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu biyografisi

Erdoğan'ın onayladığı Valiler kararnamesine göre yeri değişen isimlerden biri de Hamza Aydoğdu oldu. MEB Personel Genel Müdürü olarak görev yapan Hamza Aydoğdu Aksaray yeni valisi oldu. Peki Hamza Aydoğdu kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. Hamza Aydoğdu, Aksaray Valisi olarak atandı. Hamza Aydoğdu MEB Personel Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki, Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hamza Aydoğdu'nun biyografisi…

Aksaray'ın yeni valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.

Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.