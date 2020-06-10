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Valiler Kararnamesi açıklandı! 17 vali merkeze çekildi dikkat çeken isimler var

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Valiler Kararnamesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından son şekli verilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisinin değiştiği kararnameye göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan valiler kararnamesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından 17 vali merkeze çekilerek 41 kente yeni vali ataması yapıldı.

18 ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Dikkat çeken atamalar

Koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı basın toplantısında enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısını vererek “Bize yük oldular” gibi skandal açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, merkeze çekildi ve Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Siirt Belediye Başkanı HDP’li Berivan Helen Işık'ın yerine kayyum olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise Denizli Valisi oldu. Bir başka HDP'li Iğdır Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Iğdır Valisi Enver Ünlü de Giresun Valiliği'ne atandı. İşte kararnamede yer alan isimler:

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