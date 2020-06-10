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Elektrik ve doğal gaz faturalarını devlet ödeyecek! Önemli adım

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan çok önemli bir karar geldi. Elektrik ve doğalgaz faturalarında afet ertelemesinde gecikme maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

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Bakanlığın, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Analizler Bakanlık tarafından hazırlanacak
Ertelemeye yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak.Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek.

İlk 5 iş günü içerisinde EPDK'ye iletilecek
Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK'ye iletecek.

Finansman maliyetleri, ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek. İlgili aya ait finansman maliyetleri, şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili şirketin banka hesap bilgileriyle birlikte Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş gününde ilgili şirketlerin hesabına aktaracak.

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