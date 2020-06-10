Tokat'ta ondan bir tane daha yok mesleği her hayalini yaşattı

TOKAT'ta yaklaşık 65 yıldır palan (semer) üretimi yaparak çocuklarını okutan, evlendiren 73 yaşındaki saraç ustası Ali Evren'in mesleği unutulmaya yüz tuttu. Mesleği onu bırakmadan kendisinin de bırakmayacağını vurgulayan Evren, çırak yetişememesinden şikayetçi.

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Tokat’ın Zile ilçesinde babası tarafından saraç ustasının yanına çırak olarak verilen 2 çocuk babası Ali Evren (73) yaklaşık 65 yıldır mesleğine devam ediyor.

Korona virüs önlemleri nedeniyle kısa bir süre ara verdiği işine tekrar başlayan Evren, maskesiz çalışmıyor. Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate aldığını belirten Evren, günlerini tek başına iş yerinde çalışarak geçiriyor.

"Çocuklarımı okuttum, evlendirdim"

Mesleğinin son temsilcisi olarak çalışan Evren, “Bu sanat sayesinde dükkan açtım, her hayalime muvaffak oldum. Pirine kurban olayım. Çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Arazimi, evimi, arabamı aldım. Her şeyim var şimdi. Daha halen de çalışıyorum. Şu anda eyerle uğraşıyorum. Yalnız tek yapamıyorum, çırak da yok” dedi.

"Yaptığım işin hakkını vermek için.."

Evren sanatından çok memnun olduğunu, bırakmayı düşünmediğini belirterek, “Bu meslek beni bırakana kadar ben bırakmam. Mesleğim biraz ince iş gerektiriyor. Palanı (semer) yapmam günler sürüyor. Halı, keçeyi çöpe atıyorlar. Bu malzemelerden palan yapıyorum. 400 lira para alıyorum. Rabbim bereket versin. Bu iş fazla sermaye gerektirmiyor. Yaptığım işin hakkını vermek için en ince ayrıntısına kadar erinmeden çalışıyorum. Yarın bu semeri atın üstüne koşacak adam, sağlam olmaz ise olmaz bu iş” diye konuştu.