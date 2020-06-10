HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Tokat'ta ondan bir tane daha yok mesleği her hayalini yaşattı

İhlas Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

TOKAT'ta yaklaşık 65 yıldır palan (semer) üretimi yaparak çocuklarını okutan, evlendiren 73 yaşındaki saraç ustası Ali Evren'in mesleği unutulmaya yüz tuttu. Mesleği onu bırakmadan kendisinin de bırakmayacağını vurgulayan Evren, çırak yetişememesinden şikayetçi.

Abone ol

Tokat’ın Zile ilçesinde babası tarafından saraç ustasının yanına çırak olarak verilen 2 çocuk babası Ali Evren (73) yaklaşık 65 yıldır mesleğine devam ediyor.

Korona virüs önlemleri nedeniyle kısa bir süre ara verdiği işine tekrar başlayan Evren, maskesiz çalışmıyor. Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate aldığını belirten Evren, günlerini tek başına iş yerinde çalışarak geçiriyor.

"Çocuklarımı okuttum, evlendirdim"

Mesleğinin son temsilcisi olarak çalışan Evren, “Bu sanat sayesinde dükkan açtım, her hayalime muvaffak oldum. Pirine kurban olayım. Çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Arazimi, evimi, arabamı aldım. Her şeyim var şimdi. Daha halen de çalışıyorum. Şu anda eyerle uğraşıyorum. Yalnız tek yapamıyorum, çırak da yok” dedi.

"Yaptığım işin hakkını vermek için.."

Evren sanatından çok memnun olduğunu, bırakmayı düşünmediğini belirterek, “Bu meslek beni bırakana kadar ben bırakmam. Mesleğim biraz ince iş gerektiriyor. Palanı (semer) yapmam günler sürüyor. Halı, keçeyi çöpe atıyorlar. Bu malzemelerden palan yapıyorum. 400 lira para alıyorum. Rabbim bereket versin. Bu iş fazla sermaye gerektirmiyor. Yaptığım işin hakkını vermek için en ince ayrıntısına kadar erinmeden çalışıyorum. Yarın bu semeri atın üstüne koşacak adam, sağlam olmaz ise olmaz bu iş” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da polisi gören FETÖ'cü korkusundan cep telefonunu kanala attı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu öğretmenler Twitter'ı salladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan duyurdu: Antikor testleri pazartesi 81 ilde başlıyor
Profesör online sınavda porno izledi! Atılım Üniversitesi'nde skandal!
TÜİK mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! Yüzde 13,2 seviyesinde
Batman Valisi Hulus Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Ayasofya kararnamesindeki Atatürk'ün imzası sahte mi? İşte kritik tarih
ÖNCEKİ HABERLER
Otomotiv devi Honda'ya 'fidye' şoku! Türkiye'de üretim durdu
Vatan Partili isim Beştepe'de danışman oldu
MEB okul öncesi çocuklara yaz okulları açacak
İzmir'de korkutan deprem! AFAD son depremler listesi
Esengül Civelek biyografisi Vali Esengül Civelek eşi ve çocukları kimdir?
Vakıfbank destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı-2020
Yorumlar