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Bursa'da akılalmaz olay! Sürdüğü bisiklet ölüme götürdü

Demirören Haber Ajansı
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BURSA'da 13 yaşındaki Mehmet Kantar, bisiklet kullanırken dengesini kaybedip düştü. Küçük çocuğun karnına, düşmenin etkisiyle bisikletin gidon denilen direksiyon kısmı saplandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Kantar, hayatını kaybetti.

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Acı olay Gemlik’e bağlı Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; yokuşta bisiklet süren Mehmet Kantar dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kantar, götürüldüğü Gemlik Devlet Hastanesi’nda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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