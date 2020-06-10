CHP Büyük Kurultayı’nın detayları belli oldu! Açık alanda ve seyircisiz olacak

Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen CHP Büyük Kurultayı için hazırlıklar sürerken detaylar da netleşmeye başladı. Temmuz sonu ya da Ağustos başı yapılması planlanan kurultay, açık alanda ve seyircisiz olacak.

Abone ol

CHP'nin kurultay için üzerinde durduğu tarih 18-19 Temmuz hafta sonu ya da bir sonraki hafta sonu olan 25-26 Temmuz. Ancak CHP yetkilileri, Covid-19 önlemleri altında yapılan kurultay hazırlıklarının bu tarihlere kadar yetiştirilmezse, Ağustos ayının ilk dönemine de sarkabileceğini ifade ediyor.

Tarihe geçecek

Kurultay açısından bir başka önemli unsur ise, seyircisiz yapılacak olması. Böylece, CHP kurultayı “açık alanda” yapılan ilk siyasi parti büyük kongresi olarak tarihe de geçecek. CHP Kurultayı'nda delegeler dışında sadece kurultay alanındaki görevliler ve basın mensupları yer alacak. Kurultayın ilk gününde Genel Başkanlık seçimi, ikinci gününde ise Parti Meclisi seçimi yapılacak.

İki stat öne çıktı

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın CHP yetkililerinden aldığı bilgilere göre Covid-19 salgını için oluşturulan Bilim Kurulu'na danışıldıktan sonra, kurultayın açık alanda yapılabileceği bilgisi alındı. Bunun için de, bin 200'den fazla delege, parti yöneticileri, basın mensupları ve görevlilerin oluşturacağı 2 binden fazla kişinin yer alabileceği Ankara'da bir açık alan aranmaya başladı.

Bu çerçevede, Eryaman Stadyumu ya da Osmanlıspor stadyumu üzerinde duruluyor. Ancak Ankara'daki yarı açık konser alanları da kurultay için incelenen yerler arasında.

PM Meclisi seçimi çarşaf listeyle yapılacak

CHP kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına bu görev için aday çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Genel Başkanlık adaylığı için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

Parti Meclisi seçiminin ise, çarşaf listeyle yapılacağı, her CHP seçiminde olduğu gibi kıran kırana geçeceği bekleniyor.