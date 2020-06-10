Meclis'te yumruk yumruğa kavga! CHP'nin yeni taktiği TBMM'yi gerdi

CHP'li Özgür Özel, komisyon sıralarına giderek komisyon üyelerine tepki gösterdi. Bu sırada MHP milletvekilleri Özel tepki gösterdi. Yumruklaşmaya varan gerilim sırasında her iki partiden bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavganın yatışmasının ardından CHP milletvekilleri kendi aralarında toplantı yaptı.

Meclis'te Mahalle Bekçileri Kanunu görüşmelerinde gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından yavaşlatma eylemi yaparak oylamayı 4 saatte bitirdi. MHP'liler, Devlet Bahçeli'nin "uzun süre bekletildiği" gerekçesiyle CHP'ye karşı yoğun tepki gösterdi.

Daha sonra AK Parti'den muhalefetin söz hakkını engelleyen bir girişim oldu. AK Parti'nin bu tavrını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması ise MHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı. Özel'in arkası dönük iken MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ona yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi.