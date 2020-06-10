Meclis'te yumruk yumruğa kavga! CHP'nin yeni taktiği TBMM'yi gerdi
TBMM'de Mahalle Bekçileri Kanunu görüşmelerinde gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından yavaşlatma eylemi yaparak oylamayı 4 saatte bitirdi. MHP'li vekiller, Devlet Bahçeli'nin bekletildiğini öne sürüp CHP'lileri suçladı. Ardından yumruklar konuştu...
TBMM Genel Kurulunda çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde yumruklar konuştu. CHP'nin, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve muhalefetin söz hakkının kısıtlandığı iddiaları ortalığı karıştırdı. CHP bir oylamanın 4 saatte yapılmasına neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'ün sözlü tartışması sonrası yumruklu kavga çıktı. İşte dün gece Meclis'te yaşananlar...
Bekçilerle ilgili kanun görüşülürken, CHP, yavaşlatma taktiği uygulayarak Meclis'i çalışamaz hale getirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kanun teklifinin temel kanun teklifi olarak görüşüldüğünü ve kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade etti.
Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özel'e tepki gösterdi. CHP milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.
CHP'li Özgür Özel, komisyon sıralarına giderek komisyon üyelerine tepki gösterdi. Bu sırada MHP milletvekilleri Özel tepki gösterdi. Yumruklaşmaya varan gerilim sırasında her iki partiden bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavganın yatışmasının ardından CHP milletvekilleri kendi aralarında toplantı yaptı.
Meclis'te Mahalle Bekçileri Kanunu görüşmelerinde gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından yavaşlatma eylemi yaparak oylamayı 4 saatte bitirdi. MHP'liler, Devlet Bahçeli'nin "uzun süre bekletildiği" gerekçesiyle CHP'ye karşı yoğun tepki gösterdi.
Daha sonra AK Parti'den muhalefetin söz hakkını engelleyen bir girişim oldu. AK Parti'nin bu tavrını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması ise MHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı. Özel'in arkası dönük iken MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ona yumruk atmaya çalıştığı iddia edildi.