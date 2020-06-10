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Sergen Yalçın Güven yalçın'ı sahneye alıyor

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Sergen Yalçın'ın, Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Burak Yılmaz'a çözüm olarak Güven Yalçın'ı devreye sokacağı konuşuluyor. Bu sayede de oyuncunun gösterdiği performansla, vitrine çıkma şansı doğuyor.

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Pandemi sürecinde ara verilen ve yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk maçına cumartesi günü Antalyaspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz cezalı, Ruiz ve N'Koudou ise sakat durumda olduğu için forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda en çok Burak Yılmaz'ın oynayamayacak olması can sıkıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise bu durumu avantaja dönüştürmek için planını belirledi.

Güven'i Sergen hoca parlatacak

Tecrübeli teknik adam, formayı Güven Yalçın'a vermeyi düşünüyor. Gittiği her takımda formu düşük oyuncuların performanslarını artırmasıyla bilinen Sergen Yalçın, şimdi de Güven Yalçın'ı parlatmayı hedefliyor. Elli yedi yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor maçında ilk on birde başlatmayı düşündüğü genç forvetin kendini göstererek piyasasını artırması için yardımda bulunmuş olacak.

Fransızlar yarışta

Siyah-beyazlı yönetim de sezon sonunda Güven Yalçın'ın satışından ciddi gelir bekliyor. Fransa'nın Bordeaux ve Nimes takımları, iki sezondur Beşiktaş forması giyen Güven'i kadroya katmak için bir yarış içine girmiş durumda. Siyah-beyazlılarla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Almanya doğumlu futbolcunun piyasa değeri 3,5 milyon avro civarında. Beşiktaş yönetimi, Bordeaux ve Nimes'in rekabetinden dolayı bu rakamı daha yukarı çekmeyi hedefliyor.

Bu sezon performansı düşük kaldı

Beşiktaş'a geldiği ilk sezonda 22 maçta 8 gol ve 4 asist üreterek başarılı bir performans sergileyen genç yıldız, bu sezon ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı formayla bu sezon da 22 maça çıkan Güven, sadece iki gollük katkı verebildi.

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