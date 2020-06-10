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Galatasaray Chaka Rodriguez transferini bitirdi

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Galatasaray, bek oyuncusu arayışlarını Chaka Rodriguez ile çözdü. Sezon sonu sözleşmesi biten 29 yaşındaki Meksikalı oyuncu, Aslan'a bonservissiz gelecek.

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Fransız basınından “urban-fusions.fr” sitesinin haberine göre Galatasaray, Meksika’nın Tigres Kulübü’nde forma giyen Chaka Rodriguez’le prensip anlaşmasına vardı.

Aslan bonservis bedeli ödemiyor

29 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Yani bonservis bedeli ödenmesine gerek kalmayacak. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden transferde dikkatli davranan Sarı-Kırmızılı Yönetim, sağ bekteki sıkıntıyı bonservissiz çözdü.

Linnes joker oluyor

Mariano’nun mukavelesini uzatmayı düşünmeyen Aslan, buradaki problemi Meksikalı futbolcuyla çözdü. 18 kez Meksika Milli Takımı’nın formasını giyen Rodriguez, 1 gol kaydetti. Hücumcu karakterde bir bek olan Chaka, bu sezon Tigres’le 16 lig maçına çıkarken 1 gol, 4 asistle oynadı. 1.75 boyundaki Rodriguez, Mariano tarzında bir bek. O bölgede Galatasaray’ın elinde Martin Linnes de bulunuyor. Ancak Norveçli futbolcu, joker olarak kullanılacak.

Senelik ücreti henüz belirtilmedi

Martin Linnes hem sağ hem de sol bekte görev yapabildiği için Fatih Terim tarafından önümüzdeki sezon hamle oyuncusu olarak kullanılacak. İlk 11’de çoğunlukla Chaka Rodriguez’in oynaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcuya ne kadar maaş ödeneceği net olarak belirtilmedi. Ancak alınan bilgilere göre senelik ücreti 1 milyon 250 bin euro olacak. Oyuncunun mukavelesinde maç başı ve başarı bonuslarının da bulunması bekleniyor.

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