Meral Akşener’den Ayasofya çıkışı: Siyasette geri vites

Ayasofya'nın ibadete açılması talebiyle verdikleri önergenin AK Parti'nin oylarıyla reddedilmesi sonrası İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'den dikkat çeken paylaşım geldi.

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İYİ Parti'nin Ayasofya’nın ibadete açılması için TBMM’ye verdiği önergeye AK Parti ret, MHP ve HDP ise çekimser oy kullanınca önerge reddedildi. Gelişmenin ardından İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener, Twitter hesabından "Siyasette geri vites" eleştirisi yaptı.

"Siyasette geri vites"

İYİ Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan, "Siyasette geri vitesin ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair bu öğretici nitelikteki tutumundan ötürü AK Parti’ye teşekkür ederiz" sözlerini alıntılayan Akşener, "Hayırdır Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"Temmuzda gerekli adımlar atılacak"

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya’nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi.