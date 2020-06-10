HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Meral Akşener’den Ayasofya çıkışı: Siyasette geri vites

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Ayasofya'nın ibadete açılması talebiyle verdikleri önergenin AK Parti'nin oylarıyla reddedilmesi sonrası İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'den dikkat çeken paylaşım geldi.

Abone ol

İYİ Parti'nin Ayasofya’nın ibadete açılması için TBMM’ye verdiği önergeye  AK Parti ret, MHP ve HDP ise çekimser oy kullanınca önerge reddedildi. Gelişmenin ardından İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener, Twitter hesabından "Siyasette geri vites" eleştirisi yaptı.

"Siyasette geri vites"

İYİ Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan, "Siyasette geri vitesin ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair bu öğretici nitelikteki tutumundan ötürü AK Parti’ye teşekkür ederiz" sözlerini alıntılayan Akşener, "Hayırdır Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"Temmuzda gerekli adımlar atılacak"

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya’nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meclis'te yumruk yumruğa kavga! CHP'nin yeni taktiği TBMM'yi gerdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Batman Valisi Hulus Şahin'den vahşi sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Ayasofya kararnamesindeki Atatürk'ün imzası sahte mi? İşte kritik tarih
Dolarda düşüş trendi son buldu! Yukarı yönlü hareket başladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti! İşte kalkan yasaklar
'Sağlıkçılar bize yük oldu' diyen Zonguldak Valisi Bektaş merkeze alındı!
Bilim Kurulu harekete geçti! İstanbul için özel formül
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Ayasofya fethin kılıç hakkıdır
Antalya'da kazaya karışan babasının yanından bir an olsun ayrılmadı
George Floyd'un ölümünün ardından New York'tan önemli karar
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Emre Belözoğlu'ndan Tahir Karapınar itirafı!
Esengül Civelek biyografisi Vali Esengül Civelek eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar 3 yorum