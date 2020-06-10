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Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

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MANİSA Soma'da ikiz bebeklere hamile olan imam nikahlı eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren cani koca Zakir Barçin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Manisa'nın Soma ilçesinde, ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan Türkan Kulu'yu (26) 7 ve 10 yaşlarındaki iki kızının önünde 19 yerinden bıçaklayarak öldüren imam nikâhlı eşi Zakir Barçin'in (37) yargılandığı davada örnek karar çıktı. Mahkeme, sanık Barçin'i hiçbir iyi hal veya tahrik indirimi uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı İrem Demir, "Aldığımız bu karar hiçbir indirim uygulanmaması ve en yüksek sınırdan ceza verilmesi bakımından tüm kadın cinayeti davaları için emsal teşkil etmektedir" dedi.

Hiçbir haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Kararı değerlendiren avukat İrem Demir, sanığın, Türkan Kulu'nun hamile olduğunu bilmesine rağmen tüm soğukkanlılığı ile bu cinayeti işlediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Bizler Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları olarak soruşturma aşamasından beri olayın takipçileriyiz. Sanık erkek, adalet sisteminden medet umarak haksız tahrik indirimi alabilmek için olay sonrası kendini yaraladığını, bir anlık öfke ile cinayeti işlediğini söyledi ve maktulün erkekliğine hakaret ettiğini beyan etti, maktulü kötü bir anne ve kötü bir eş olarak göstermeye çalıştı.

Ancak bugün karar duruşmamız yapıldı, sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı hakkında da herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Aldığımız bu karar hiçbir indirim uygulanmaması ve en yüksek sınırdan ceza verilmesi bakımından tüm kadın cinayeti davaları için emsal teşkil etmektedir.

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