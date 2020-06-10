Gerdekte eşinin hamile olduğunu öğrendi! Esra Erol bir türlü inanamadı

Sibel Çetin 'gerdek gecesi' hamilelik itirafının ardından çocuğun babasının da Emrah olduğunu söylüyor. Bir kaç gün sonra Sibel rahatsızlanınca onu hastaneye götürüyor ve ailesi olayı duyuyor. Ablası 'bu kız hamile galiba' deyince Emrah 'Yok hamile değil karıştırma işi' deyip olayı kapatmaya çalışıyor.