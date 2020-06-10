Diyarbakır Barosu'nun kınamasına bak! PKK'yı anmadılar

Hain terör örgütü PKK, Van'da yol yapım çalışmasında görev alan işçilere yönelik bombalı saldırı düzenledi.Kalleş saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.PKK'lı teröristlerin Van'da düzenlediği kalleş saldırıyı kınayan bir açıklama yapan Diyarbakır Barosu, metinde terör örgütü PKK'ya yer vermedi.

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Büyük bir acıya neden olan saldırı nedeniyle Van'da, terör örgütü PKK'ya karşı lanet yağdı.Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verilen işçilerin evlerinde yas hakimken, Diyarbakır Barosu'ndan saldırıyla ilgili açıklama geldi.Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceklerini savunan Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında, terör örgütü PKK'nın kınanması beklenirken PKK'lı teröristlerin adı bile satırlarda geçmedi.

İşte o açıklama

"Van ili Çatak ilçesinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firma bünyesinde çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen mayınların patlaması sonucu firma çalışanlarından iki işçinin yaşamını yitirdiği, sekiz işçinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yaralanan işçilere de acil şifalar diliyoruz.

Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Sivil yurttaşlara yönelik ve yaşam hakkını doğrudan ihlal eden bu saldırı, hiçbir şart ve koşulda savunulamaz, meşru gösterilemez. Meydana gelen bu vahim olay her yönüyle ve tüm detaylarıyla araştırılmalı, doğrudan ve dolaylı tüm failler tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalıdır." denildi.