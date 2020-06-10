HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Diyarbakır Barosu'nun kınamasına bak! PKK'yı anmadılar

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Hain terör örgütü PKK, Van'da yol yapım çalışmasında görev alan işçilere yönelik bombalı saldırı düzenledi.Kalleş saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.PKK'lı teröristlerin Van'da düzenlediği kalleş saldırıyı kınayan bir açıklama yapan Diyarbakır Barosu, metinde terör örgütü PKK'ya yer vermedi.

Abone ol

Büyük bir acıya neden olan saldırı nedeniyle Van'da, terör örgütü PKK'ya karşı lanet yağdı.Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verilen işçilerin evlerinde yas hakimken, Diyarbakır Barosu'ndan saldırıyla ilgili açıklama geldi.Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceklerini savunan Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında, terör örgütü PKK'nın kınanması beklenirken PKK'lı teröristlerin adı bile satırlarda geçmedi.

İşte o açıklama
"Van ili Çatak ilçesinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firma bünyesinde çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen mayınların patlaması sonucu firma çalışanlarından iki işçinin yaşamını yitirdiği, sekiz işçinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yaralanan işçilere de acil şifalar diliyoruz.

Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Sivil yurttaşlara yönelik ve yaşam hakkını doğrudan ihlal eden bu saldırı, hiçbir şart ve koşulda savunulamaz, meşru gösterilemez. Meydana gelen bu vahim olay her yönüyle ve tüm detaylarıyla araştırılmalı, doğrudan ve dolaylı tüm failler tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalıdır." denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti! İşte kalkan yasaklar
'Sağlıkçılar bize yük oldu' diyen Zonguldak Valisi Bektaş merkeze alındı!
Bilim Kurulu harekete geçti! İstanbul için özel formül
Selçuk Bayraktar gece yarısı açıkladı milli havacılık tarihinde rekor
Valiler Kararnamesi açıklandı! 17 vali merkeze çekildi dikkat çeken isimler var
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul havadan yok edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Karne ne zaman alınacak 2020 MEB açıklaması
Fırsatçılar iş başında! Araç kiralamada yüzde 60 artış yaşandı
Pendik'te gece saatlerinde ormanlık alanda korkunç cinayet
Emre Belözoğlu: Inter beni izlerken daha iyisini gördü
Bülent Uygun'dan Sneijder açıklaması
Reyhan Çağla Bezci kimdir yaşı kaç Efe Bezci'nin eşi aslen nereli?
Yorumlar 1 yorum