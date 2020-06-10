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Korona için G.Afrika'ya getirilmişlerdi! Kübalı doktorların maliyeti dudak uçuklattı

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Güney Afrika'nın, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeye getirdiği Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.

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Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkeye getirilen Kübalı doktorların ülkeye 14 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

187 doktor için 14 milyon dolar

Mkhize, meclisteki soru önergesine verdiği cevapta, epidemiyolog, aile hekimi ve kamu sağlığı uzmanı gibi farklı branşlarda uzman 187 doktordan oluşan Kübalı ekibin Nisan 2021 sonuna kadar ülkede kalacağını belirtti.

Bu doktorlara toplam 239 milyon Güney Afrika randı (14 milyon dolar) maaş ödeneceğini kaydeden Bakan Mkhize, bir yıllık anlaşma yapılan doktorların 9 vilayetin hepsinde görev aldığını ifade etti.

Kıtadaki vakaların dörtte biri Güney Afrika'da
Afrika kıtasındaki tüm vakaların dörtte birinin görüldüğü Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 50 bin 879.

Şimdiye kadar 1080 kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülke, son haftalarda kademeli olarak normal hayata dönmeye çalışıyor.

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