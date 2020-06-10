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Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

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ADANA merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 63 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu, yeniden yapılanma içinde yer aldığı belirtildi.

Çalışmalar devam ediyor
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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