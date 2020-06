Süleyman Özışık'tan olay HDP yorumu

Gazeteci Süleyman Özışık, Diyarbakır'dan Ankara'ya yapılacak HDP yürüyüşüne devletin izin vermemesi gerektiğini söyledi. Özışık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin yürüyüş teklifine ise "Daha önceki talimat FETÖ'den gelmişti" yorumunda bulundu.

Abone ol

Süleyman Özışık, vekilliği düşürülen milletvekilleriyle ilgili konuşta HDP'nin Diyarbakır'dan Ankara'ya planladığı yürüyüşün engellenmesi gerektiğini söyledi. HDP'li isimlerin isterlerse Kandil'e yürüyebileceklerini belirten Özışık, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'na MİT TIR'ları belgelerini Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyleyerek, CHP liderinin FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve gazeteci Süleyman Özışık, Youtube kanalında gündemi değerlendirdi. HDP'nin Ankara'ya yapacağı yürüyüşünde engellenmesini isteyen Özışık, şunları söyledi:

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"Kemal Kılıçdaroğlu kimin için yürümüştü o dönem Enis Berberoğlu ve Can Dündar için. Enis Berberoğlu'nun suçu ne? Bir kez daha hatırlatalım, MİT TIR'ları dosyasını Can Dündar'a iletmek. Can Dündar'a o dosyaları gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki burada bir iftira var mıydı, iddiadan ibaret miydi ya da gizli tanıkların söylediği bir şey miydi? Bunu Eren Erdem açıkça söyledi. Genel Başkanımız bu dosyayı bize verdi biz de götürdük Can Dündar'a teslim ettik dedi. Can Dündar kitabında Enis Berberoğlu'nun dosyayı getirip kendisine teslim ettiğini açık açık söyledi. Şimdi bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürümesi HDP yüzünden değil FETÖ yüzündendi. FETÖ mağduru olan arkadaşını kurtarmaya çalıştı.

"İlk fikir FETÖ'den geldi"

Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun FETÖ ilişkisi ve FETÖ baskısıyla yürüdü o dönemde. O dönemde hatırlayın Can Dündar ve Enis Berberoğlu'na o dönem FETÖ'cü isimlerin verdiği destek muhteşemdi ve fikir de aslında FETÖ'cülerden çıktı. Yani diktatörlük söylemleri nasıl FETÖ'den çıktıysa ilk yürüyüş önerisi de FETÖ'den çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu onun üzerine yürüdü.

Kendi arkadaşı için FETÖ'cü arkadaşı için ihanet içerisindeki milletvekili arkadaşı için yürüyen kişi HDP'lilere diyor ki "Hayır yürüyüşünüzü doğru bulmuyorum". Ben yaparsam doğru siz yaparsanız doğru değil!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olmadığını biliyorum ama FETÖ'nün Kemal Kılıçdaroğlu'nu sonuna kadar desteklediğini biliyorum.

Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası

Deniz Baykal, FETÖ'nün kaset kumpasıyla indirildi. CHP'lilerden bir tanesi bile buna itiraz etmiyor. 1 Mart tezkeresinde CHP, Amerika'nın Irak'a girmesine karşı çıktığı için CHP'den intikam alındı ve CHP çözüldü. CHP'nin içerisine bir bomba atıldı ve FETÖ eliyle bir kaset kumpası kuruldu. Eyvallah buna bende katılıyorum. Peki Deniz Baykal'ı oradan alan zihniyet, oradan alan el yerine getireceği adamı düşünmemiş olabilir mi?

"İstiyorlarsa Kandil'e yürüsünler"

İkinci noktada HDP'lilerin yürüyüşüne eğer devlet izin verirse ben hayal kırıklığına uğrarım. İzin verilmemesi gerekiyor. Yürüyeceklerse Kandil'e doğru yürüyebilirler. Allah selamet versin! Ankara'ya hele hele adalet için yürünmesi bu işin o kadar uzun boylu olmamalı.

HDP'li milletvekillerinin suçları ortada. Suç unsuru olabilcek hareket içerisindeler mi bana göre evet. Yani PKK'ya destek var mı evet! Teröriste övgü var mı evet! Gerillaya katılım olacak sözleri var ki bu suç. Terörü ve teröristi övme var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne alenen tehdit var. Kan gövdeyi götürecek diyor.

Devletin yürütmemesi lazım! Eğer bu ülkede birileri teröristler için maraton koşusuna başlayacaksa Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyecekse o zaman devletin çivisi çıkmış demektir."