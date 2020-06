ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 113 bin 125'e yükseldi

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 135 artışla 2 milyon 27 bin 438'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 648 artarak 113 bin 125'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 728 bini, iyileşen hasta sayısı da 773 bini aştı.

Salgının en fazla etkilediği eyalet olan New York'ta vaka sayısı 399 bin 892 kişi olarak kayda geçti. Burada 30 bin 516 kişi hayatını kaybetti. New York'u 167 bine yaklaşan vakayla New Jersey ve 134 binden fazla vakayla California takip ediyor.