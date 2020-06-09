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Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaştı mı?

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Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılıp Beşiktaş'a imza atan Gökhan Gönül, çubuklu formaya geri dönüyor.

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Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe'de uzun süredir merak edilen Gökhan Gönül transferinin noktalandığı yazıldı. Başkan Ali Koç ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi.

1+1 SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, Gökhan Gönül ligi Beşiktaş'ta noktalayacak. 35 yaşındaki yıldız, sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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