Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Ticaret Bakanlığı karar verdi

Yurt dışından cep telefonu getirenleri yakından ilgilendiren karar verildi. Buna göre cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri de kesinleşti.

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Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

Gümrük müdürlükleri

Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak.

Karardan önce uygulanmayacak

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.