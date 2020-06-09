ATV Esra Erol'da Ezgi ve Hüseyin evlendi mi? Şoke eden gelişme

Esra Erol'un programına çıkan Ezgi ile Hüseyin'in hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Ezgi'nin Sivaslı annesi ve babası inatları ile izleyenleri çıldırtırken, başlarda makul olan Hüseyin'in annesi de şok etti. Esra Erol kız isteme için tarih belirlese de her iki aileyi bir araya getiremedi. Son çare olarak gençlerin nikahını kıyma kararı aldı. Ama sürpriz gelişmeler var. İşte yeni gelişmeler: