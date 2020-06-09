HABER /  SAĞLIK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İspanya’da koronavirüs tedbiri! Tüm ülkede maske takma zorunluluğu

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da koronavirüs kesin olarak bitene kadar maske takma zorunlu hale getirildi.

Abone ol

İspanya, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin 21 Haziran’da kaldırılmasına hazırlanırken, Sağlık Bakanı Salvador Illa’dan maske uyarısı geldi. Illa, koronavirüsü ‘kalıcı’ olarak yenene kadar, yani etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar maske takmayı zorunlu tutacaklarını açıkladı.

İhlal edenlere 100 euroya kadar para cezası

İspanya’da 21 Mayıs’tan bu yana geçerli olan önlemlere göre, altı yaş ve üstündeki herkes, iki metrelik sosyal mesafeyi sağlamanın mümkün olmadığı kamusal alanlarda maske takmak zorunda. Karantinanın sona ermesi bu önlemi uygulamadan kaldırmazken, hükümet, maske kuralını ihlal edenlere 100 euroya kadar para cezası kesiyor.

Ancak yeni kurallar sosyal mesafeyi iki metreden bir buçuk metreye çekiyor.

Son durum!

Mart ortasında sıkı karantina kurallarını hayata geçiren İspanya, salgının nispeten kontrol altına alınmasıyla kademeli olarak normal hayata geçmeye başladı. Dün, son 24 saatte hiç can kaybının rapor edilmediği ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 27 bin 136 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 241 bin 717’ye ulaştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ordu'da 2 büst daha meydandan kaldırıldı! Diriliş Ertuğrul büstüyle olay olmuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kiçin karar anı! Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda Trump'a bu soruyu sordu!
AK Partili Arınç'tan bomba Ali Babacan açıklaması! Erdoğan'ın o teklifini reddetmiş!
Türkiye'nin Libya'daki varlığı Eski İngiliz başbakan Tony Blair'ı rahatsız etti
Madrid Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor
ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
ÖNCEKİ HABERLER
DGS sınav ücreti kaç para hangi bankaya ödeme yapılacak?
Kırklareli'ndeki vahşeti görenler 'İnsanlık ölmüş' dedi
11 bin 783 provokatör hesabın yüzde 67'si FETÖ bağlantılı çıktı
TÜİK’teki görevden almalara CHP'li İnce’den tepki: Cici rakamlar geliyor
NATO NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak
DGS başvurusu yapma ÖSYM girişi DGS sınavı ne zaman?
Yorumlar