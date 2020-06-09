İspanya’da koronavirüs tedbiri! Tüm ülkede maske takma zorunluluğu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da koronavirüs kesin olarak bitene kadar maske takma zorunlu hale getirildi.

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İspanya, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin 21 Haziran’da kaldırılmasına hazırlanırken, Sağlık Bakanı Salvador Illa’dan maske uyarısı geldi. Illa, koronavirüsü ‘kalıcı’ olarak yenene kadar, yani etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar maske takmayı zorunlu tutacaklarını açıkladı.

İhlal edenlere 100 euroya kadar para cezası

İspanya’da 21 Mayıs’tan bu yana geçerli olan önlemlere göre, altı yaş ve üstündeki herkes, iki metrelik sosyal mesafeyi sağlamanın mümkün olmadığı kamusal alanlarda maske takmak zorunda. Karantinanın sona ermesi bu önlemi uygulamadan kaldırmazken, hükümet, maske kuralını ihlal edenlere 100 euroya kadar para cezası kesiyor.

Ancak yeni kurallar sosyal mesafeyi iki metreden bir buçuk metreye çekiyor.