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NATO NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bizi bölmek isteyenler başarılı olamayacak

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, koronavirüs salgını sürecinde bazı aktörlerin propagandayla NATO'yu hedef aldığını söyledi.

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Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüştükten sonra basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Karadağ'ın İttifaka üyeliğinin üçüncü yıl dönümü olduğunu, NATO üyeliğinin ülkenin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Sözü koronavirüs salgını dönemine getiren Stoltenberg, bu süreçte devlet ve devlet dışı aktörlerin yanlış bilgi yaydığını ve propaganda yaptığını söyledi.

"NATO'yu bölme çabaları başarısız olacak'' 

Stoltenberg, İttifakın koronavirüs öncesinde mücadele ettiği güvenlik tehditlerinin yok olmadığına işaret ederek, "NATO, bu sağlık krizinin güvenlik krizine dönmesini engellemek için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

Koronavirüs döneminde devlet ve devlet dışı aktörlerin dezenformasyon ve propagandayla NATO'yu hedef aldığının altını çizen Stoltenberg, "NATO'da dezenformasyonu tespit etmek ve bununla mücadele etmek için birlikte hareket ediyoruz. Bizi bölmeye çalışanlar başarılı olamayacak." dedi.

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