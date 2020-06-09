Türkiye'nin Libya'daki varlığı Eski İngiliz başbakan Tony Blair'ı rahatsız etti

Eski İngiliz başbakan, Ankara'nın Libya'daki faaliyetlerine ilişkin, "Bu Avrupa için büyük bir zorluk. Şu anda Türkiye'nin Libya'da ve yakın bölgede yaptıklarından endişeliyim."" dedi.

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Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter'e karşı Türkiye'nin kritik hamleleri, savaşın seyrini değiştirdi.

Meşru Trablus hükümetine bağlı güçler stratejik noktaları ele geçirirken, Hafter gün geçtikçe alan kaybediyor.

Yunan basınından Kathimerini gazetesine konuşan İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, Türkiye'nin Libya'da olmasından kaygı duyduğunu söyledi.

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Avrupa için büyük zorluk''

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri hedef alan Blair, "Bu Avrupa için büyük bir zorluk. Erdoğan liderliğinde Türkiye ile ilk müzakerelerin yaşandığı zamanı hatırlıyorum. İnsanlar bu konuda iyimserdi. Ancak son on yılda işler çok değişti. Bunu kabul etmeliyiz." dedi.

Ankara, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde uluslararası tanınırlığa sahip Serrac hükümetinin yanındaki duruşunu kararlı bir şekilde sürdürüyor. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer alması gerektiğini savunan Blair ise bu tablodan duyduğu endişeyi dile getirdi.

"Türkiye'nin Libya'daki varlığından endişeliyim''

Eski İngiliz başbakan, "Şu anda Türkiye'nin Libya'da ve yakın bölgede yaptıklarından endişeliyim." diye konuştu.

Doğalgaz kaynaklarının olduğu alanları işaret eden Tony Blair, "Gaz alanlarındaki gelişmeler, ki bu da Yunanistan, Mısır ve İsrail arasındaki bir mesele, oldukça önemli. Farklı deniz koridorlarının deklarasyonunda tek taraflı fesih yapamazsınız." ifadelerini kullandı.