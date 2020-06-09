HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Bakan Çavuşoğlu: 125 ülkenin yardım talebini karşıladık

Demirören Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin başkalarına yardım ulaştırma konusunda erken harekete geçtiğini söyleyerek, "Şimdiye kadar 125 ülkenin yardım talebini karşıladık" dedi.

Abone ol

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nca 'Dijital Diplomasi' temasıyla düzenlenen 'Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı' konulu toplantıya video konferansla katıldı.

Toplantıya Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Pakistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktör Yardımcısı Zsuzsanna Jakab katıldı.

'Türkiye yardım ulaştırmada erken harekete geçti'
Bakan Çavuşoğlu, salgının ülke ayırt etmeksizin herkesi etkilediğini söyleyerek, "Bu süreçte, acı bir şekilde olsa da küresel krizler karşısında etkili uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha fark ettik. Salgının şiddeti ve küresel doğası göz önüne alındığında, Türkiye başkalarına yardım ulaştırma konusunda erken harekete geçti. Şimdiye kadar 125 ülkenin yardım talebini karşıladık. Yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

'Mülteciler virüse daha çok maruz kaldı'
Çavuşoğlu, krizler karşısında en kırılgan grup olan mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin korunması için işbirliğinin önemini anımsattı. Sınırların kapatılması, küresel üretimin bozulması, küresel lojistik ve tedarik zincirlerinin bozulmasının, mültecilere yönelik yardım çabalarına engel olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İkincisi, sınırların kapanması iltica başvurularına da engel oldu. Henüz bu soruna birlikte bir çözüm bulamadık. Üçüncüsü, halihazırda sıkıntılı olan ulusal sağlık sistemlerine yerinden edilmiş kişilerin dahil edilmesi zorlaştı. Dördüncüsü, virüse daha fazla maruz kaldılar. Kriz, erken bilgilendirme kampanyalarının önemini de ortaya koydu. Son olarak, mülteciler Covid-19'un ekonomik sonuçlarından derinden etkilenmektedir." Bu çok boyutlu zorlukları ele alırken kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha güçlü bir uluslararası eyleme ihtiyaç olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Önce, etkiyi hafifletmek için nakit yardım programları da dahil olmak üzere kısa vadeli çözümlerle başlayabiliriz" dedi.

'Tek başımıza taşıyamayız'
Bakan Çavuşoğlu, en çok mülteci barındıran ülkeler olarak Ürdün, Lübnan, Irak ve Pakistan'dan mevkidaşlarının kendisiyle aynı fikirde olacağından emin olduğunu belirterek, "Bunu tek başına taşıyamayız. Dayanışmaya ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yardımıyla, salgın sırasında ve sonrasında mültecilerin korunması konusunda en iyi uygulamaları üretebileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, zorla yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşünün desteklemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir
Erdoğan’ın sözleri Yunan medyasının gündeminden düşmüyor!
Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı resmen açıkladı
Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor: Boca Juniors ile bir görüşmem oldu
İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları netleşti! İşten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak
Yunanistan'dan Türkiye'ye haddini aşan tehdit: Harekat hazırlık durumumuzu artırıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Kaç aylık çocuklar bu sene okula başlayacak 2020-2021 ilkokul kayıtları
CHP Grup Toplantısı'nda Enis Berberoğlu'nun sırasına gözlük ve kol düğmesi koyuldu
Madrid Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor
Uğurcan Çakır: En büyük motivasyonum...
DSÖ sevindiren haber: Asemptomatik hastalardan bulaşma nadir
DGS başvurusu yapma ÖSYM girişi DGS sınavı ne zaman?
Yorumlar