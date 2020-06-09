ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, "Türkiye artık Libya'da söz sahibi, hakim güç Türkiye'de bana göre yaptığı işlerle övülmeye layık bir ülke" dedi.

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ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Türkiye ve ABD’nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesinden, Türkiye’nin Libya’daki rolüne ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Trump koronavirüsü hafife aldı

Matthew Bryza, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgının yeterince ciddiye almadığını ve buna bağlı olarak alınan önlemlerde geç kalındığını ifade ederek, “Trump bunu ciddi bir tehdit olarak, bir salgın olarak algılamakta geç kaldı. Nisan ayında havanın ısınmasıyla virüsün mucizevi bir şekilde yok olacağını, bunun sadece bir nezle olduğunu söyledi. Bazı bilimsel kaynaklardan 2 milyondan fazla ABD’linin ölebileceğini öğrenince de bu sanırım onun dikkatini çekti ancak yine de sorumluluğu üstlenmedi. Trump, eyaletlerin ve yerel yönetimlerin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini ve önlemleri alması gerektiğini savundu” diye konuştu.

Türkiye virüsle mücadelede ABD'ye bir model gösterdi

“Bence Türkiye, ABD'nin koronavirüsle nasıl mücadele etmesi gerektiğine dair bir model sağladı” diyen Bryza, “Eğer Türkiye’de olduğu gibi etkili bir plana ve önderlik etmek isteyen ulusal lideriniz yoksa, çok fazla vaka ve ölümle karşılaşabilirsiniz. Türkiye’nin bir planı vardı ve bu plana tüm ekonomisini kapatmadan sadık kalabildi. 65 yaş üzerinin sokağa çıkmaması ya da hastalığı en hızlı yayma potansiyeline sahip 21 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaması gibi akıllıca kısıtlamalar getirdi. Birkaç ay önce Türkiye en hızlı vaka artışına sahipti ama şu anda Türkiye virüsle en iyi mücadele eden ülke. ABD’nin de böyle bir plana ihtiyacı vardı. Böyle bir plan için de iyi bir lidere ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.

Türkiye libya'daki başarısı ile övülmeye layık bir ülke

Türkiye’nin Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) destekleyen ilk ülke olduğunu ve İHA ve SİHA’larla askeri başarı elde ettiğini ifade eden Bryza, “Türkiye Libya'da başarılı oldu. Bence övülmeyi hak ediyor, çünkü Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti destekleyen ilk ülke oldu. Hafter, Libya’yı bölmeye ve ele geçirmeye çalışıyor ve eğer yapabilirse doğu Libya'yı batı Libya'dan koparmak istiyor. Böylece Türkiye, insansız hava araçlarıyla, Libya iç savaşının son aşamasına bir son vermeye ve Hafter’i ateşkes aramaya zorladı. Hafter son günlerde tekrar saldırmaya başladı ancak Rus paralı askerleri Türkiye'nin başarısından dolayı ayrıldı ya da yeniden konuşlandırıldı. Bundan sonra ne olacağı, savaşın devam edip etmeyeceği ya da tarafların bir araya gelip gelmeyeceği aslında Türkiye ve Rusya’ya bağlı. Bunu yapmak isteyen kimse yok, bu yüzden korkarım ki bir süreliğine bu çıkmaz devam edecek. Türkiye'nin istediği şey Libya'yı bir arada tutmak. Libya bir arada kalırsa, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat devam edebilecek” ifadelerini kullandı.

Paralı askerler Putin'in kullandığı bir taktik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye’nin ardından Libya’da da paralı asker kullanmasının uzun süredir kullanılan bir taktik olduğunu belirten Bryza, “Bu, Başkan Putin'in gittikçe daha fazla kullandığı bir taktik. Askerler Rus askeri, ama farklı bir marka altındalar. Bunu ilk olarak, Rus birliklerinin girdiği Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da yaptı. Başkan Putin bunların Rus askeri olmadığını, gönüllü olduğunu söyledi. Bu kurguyu birkaç ay sürdürdü ve sonunda Rus askerleri olduğunu itiraf etti. Sonra Rus birliklerini Suriye'ye ve daha sonra da Wagner şirketinin bir parçası olarak Libya'ya göndermeye karar verdi. Yani bunlar Rus askerleri, ama başları belaya girerse Başkan Putin “Onlarla hiçbir ilgim yok” diyebilecek. Bu durum birkaç ay önce Suriye’de, Deyrizor’da meydana geldi. Wagner grubundaki paralı askerler Amerikan askerlerine ateş açtı ve ABD askerleri yüzlercesini öldürdü. Başkan Putin şikayet etmedi, açıklama dahi yapmadı. Aksi takdirde düzenli Rus birlikleri olsaydı, Amerikan birliklerine ateş açmış olsalardı ve Amerikalılar karşılık vermiş olsaydı, Rusya ile ABD arasında bir savaş olacaktı. Bu taktik Putin'in çeşitli çatışmalarda askeri güç kullanmasına, vekillerini desteklemesine, ancak bu askeri güçlerin Rus olmadığını iddia edebilmesine izin veriyor” dedi.