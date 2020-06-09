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Kahramanmaraş’ta bir mahalle karantinaya alındı

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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındı.

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İlçeye bağlı Yiğitler Mahallesi’nde yeni tip korona virüs tespit edilmesiyle birlikte 91 hanenin bulunduğu 400 kişinin yaşadığı mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca karantinaya alınmasına karar verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantinaya alınan mahalleye virüsün, çevre illere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin neden olduğu belirtiliyor.

Mahalle korona virüse yakalanan 10 kişi, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki pandemi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturarak mahalleye giden yollar ise belediye ekiplerince kapatıldı.

Yetkililer, karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağını belirtti.

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