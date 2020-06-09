Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu. Federasyon, Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'a maç vermedi.

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Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçlar cuma günü (12 Haziran) yeniden başlayacak.

Federasyon, bu hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte düdük çalacak hakemler:

Göztepe-Trabzonspor (Zorbay Küçük)

Fenerbahçe-Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

Başakşehir-Alanyaspor (Ali Şansalan)

Beşiktaş-Antalyaspor (Ümit Öztürk)

Ç.Rizespor-Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a maç yok

Öte yandan Süper Lig'in en tecrübeli iki hakemi olan Cüneyt Çakır (VAR'da çalışacak) ile Fırat Aydınus'a orta hakem olarak görev verilmemesi dikkat çekti.