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Türkiye'den Paraguay'a tıbbi malzeme yardımı

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Yardım malzemeleri arasında 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske ve 100 bin ameliyat maskesinin yanı sıra, 2 bin koruyucu gözlük ile 50 bin galoş yer alıyor.

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Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, salgından etkilenen ülkelere de yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye, Güney Amerika ülkesi Paraguay'a koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Paraguay Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti.

50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske 

Emine Erdoğan'ın, bu talebi kabul etmesi üzerine, her iki ülkenin de dışişleri ve sağlık bakanlıklarının birlikte çalışması neticesinde Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Brezilya'ya ulaştı.

Birkaç gün içinde Paraguay'a ulaşması beklenen ekipmanların; 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluştuğu bildirildi.

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