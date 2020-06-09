Antalya'da babanın en acı anı! Evladını böyle teslim aldı
ANTALYA'da henüz 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud Casım, ailesinin yanındayken su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla, küçük Mahmud'un cansız bedenine ulaşıldı.Abone ol
Olay, dün akşam Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Faız ve Fatma Casım çiftinin serada çalıştıkları sırada, yanlarında oynayan çocukları Mahmud, 80 metre derinliğindeki su sondajı kuyusuna düştü.
İtfaiye 4 saat sonra acı haberi verdi
Çocuklarının kuyuya düştüğünü gören çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda, kuyunun 24'üncü metresinde Mahmud'un cansız bedenine ulaştı.
Kuyudan çıkarılan Mahmud Casım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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