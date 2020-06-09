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Antalya'da babanın en acı anı! Evladını böyle teslim aldı

Demirören Haber Ajansı
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ANTALYA'da henüz 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud Casım, ailesinin yanındayken su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla, küçük Mahmud'un cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, dün akşam Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Faız ve Fatma Casım çiftinin serada çalıştıkları sırada, yanlarında oynayan çocukları Mahmud, 80 metre derinliğindeki su sondajı kuyusuna düştü.

İtfaiye 4 saat sonra acı haberi verdi

Çocuklarının kuyuya düştüğünü gören çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda, kuyunun 24'üncü metresinde Mahmud'un cansız bedenine ulaştı.

Kuyudan çıkarılan Mahmud Casım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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