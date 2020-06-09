HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan elektrikli gemi açıklaması

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor." dedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Deniz ulaşımında elektrikli gemilerin kullanımıyla ilgili olarak Varank, "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor." dedi.

Varank ayrıca "Otomotiv yan sanayisinde sahip olduğumuz yetkinliğe, gemi yan sanayisinde de ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceklerini belirten Varank, "5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ticaret Bakanı Pekcan’dan “İhtisas Serbest Bölgesi” açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti! Erdoğan için skandal sözler
AK Parti'den anket açıklaması: Yandaş firmalar manipülatif anketler açıklıyor
Ali Babacan'dan ekonomi açıklamaları! 1970'lerin fakir Türkiye'sine döndük
Aykut Kocaman Rıdvan Dilmen Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti dikkat çeken detaya bakın
Ahmet Hakan: Vatana ihanetin en üst noktası... Daha ötesi yok!
ÖNCEKİ HABERLER
Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Ticaret Bakanlığı karar verdi
Fransız mahkemesinden şaşırtıcı karar! Sıkılan çalışana 382 bin TL tazminat
DGS başvuru ücreti ÖSYM 2020 kaç para nereye yatacak?
Libya ordusu kritik gelişmeyi uyurdu: Sirte'nin kurtarılması an meselesi
Çin’i eleştiren İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü görevden alındı
İhtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama açıklandı mı?
Yorumlar 1 yorum