Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan elektrikli gemi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Deniz ulaşımında elektrikli gemilerin kullanımıyla ilgili olarak Varank, "İç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusu Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülüyor." dedi.

Varank ayrıca "Otomotiv yan sanayisinde sahip olduğumuz yetkinliğe, gemi yan sanayisinde de ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceklerini belirten Varank, "5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz." dedi.