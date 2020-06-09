AYM Başkanı Zühtü Arslan açıkladı! Hiçbir ülkede yok

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan önemli açıklamalarda bulundu. Arslan"Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır'' dedi.

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AYM Başkanı Zühtü Arslan, yemin töreninde konuştu. "Adaletin gözü bağlı ve taraflara eşittir." diyen Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde konuşuyor.AYM Başkanı Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Adaletin gözü bağlı ve taraflara eşittir.Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez.Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır.Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır.Bireysel başvurularda standart belirlenmiştir.