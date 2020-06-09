HABER /  SAĞLIK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

Demirören Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

Market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Yanındaki kanser hastası annesiymiş

Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastane götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.

Topluma mesaj vermek için paylaştığını söyledi

Bakan Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağolsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs hastalarının sadece yüzde 10’u antikor geliştiriyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi hastanelerde yataklar doldu
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye küstah tehdit
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tavrını koydu: Maske takmayana ceza verilsin
Antalya için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tsunami bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu kritik rakamı açıkladı! 445'e kadar düştü!
Yılmaz Özdil son 1 ayda 15 yazı kopyalamış
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'tan Ali Koç yorumu: Aynı yanlışı yapmayın
Ayşegül Atik eşi Ali Atik kimdir çocukları kaç tane kimdir?
Manisa'da yok böyle kaza! Otomobil kamyonete çarptı
İSKİ hatasını anladı fatura değişti CHP ihraçla tehdit etti
Düzce'de kartonpiyerden çıkana bakın klimadan girmişler
Benzin ve motorine kallavi zam geliyor araç sahiplerini üzecek gelişme
Yorumlar