HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Donald Trump'a büyük şok CNN'in anketine bakın

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

AMERİKA 'da başkanlık seçimleri için geri sayım başladı.Amerikan CNN'in yaptığı son ankete göre Trump'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43. Joe Biden'ın oranı ise yüzde 55 olarak görülüyor.

Abone ol

Geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Donald Trump'a karşı açık bir şekilde Hillary Clinton'ı destekleyen CNN, şimdi de Joe Biden'dan yana durmaya başladı.

Trump'ı beğenenlerin oranı
SSRS Araştırma Şirketi tarafından CNN için 2-5 Haziran'da 1259 kişi ile yapılan ankette Trump'ın başkanlığını beğenenlerin oranı yüzde 38 ve beğenmeyenlerin oranı yüzde 57 olarak açıklanırken kalan yüzde 5 fikir belirtmedi.Aynı şirketin mayısta yaptığı anketlerde Trump'a destek oranı yüzde 45 düzeyindeydi.Ankette katılımcıların yüzde 31'i Trump'ın ırkçılık konusunu ele alış biçimini beğendiğini belirtirken, beğenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 63 oldu.

Biden mı Trump mı?
Diğer taraftan, bugün seçim yapılsa kimi tercih edecekleri sorulan katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ı destekleyeceğini söyledi.Trump'ın Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 55 olarak açıklandı.

Mayısta yapılan ankette Biden'a destek yüzde 51 ve Trump'a destek yüzde 46 düzeyindeydi.Trump'a desteğin düşmesinde siyahi Amerikalı George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Trump'ın askeri güç kullanma tehdidinin etkili olduğu ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye küstah tehdit
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tavrını koydu: Maske takmayana ceza verilsin
Antalya için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tsunami bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu kritik rakamı açıkladı! 445'e kadar düştü!
Yılmaz Özdil son 1 ayda 15 yazı kopyalamış
Meclis Başkanlığı seçimi! AK Parti’de Yıldırım ve Şentop'un ismi öne çıkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ayşegül Atik öldü mü neden öldü Ayşegül Atik ölüm sebebi nedir?
Pilot lisans sınavları tarihi belli oldu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 354 kişi öldü
Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu
Beşiktaş'tan Gökhan - Caner ve Atiba açıklaması
THY sağlık çalışanları indirimi kayıt formu 2020
Yorumlar