Ayşegül Atik öldü mü neden öldü Ayşegül Atik ölüm sebebi nedir?

En Son Babalar Duyar dizisi ile sevilen oyuncu Ayşegül Arsoy Atik 72 yaşında Bodrum'daki evinde öldü. Ayşegül Atik ölüm sebebi ise kalp krizi. Tiyatro ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik kendisi gibi oyuncu Ali Atik ile evlendi çift 2002 yılında boşandı. ve Alper Atik, Argun Atik adında iki çocuğu vardır. İşte Ayşegül Atik biyografisi...

Abone ol

Ali Kundilli filminde ve En Son Babalar Duya dizisinde rol alan ve sevilen oyuncu Ayşegül Arsoy Atik öldü. Sevilen oyuncunun ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yıktı. Bodrum'daki evinde kalp krizi geçiren 72 yaşındaki oyuncu öldü. Ali Atik ile evli olan ve iki çocuğu olan Ayşegül Arsoy Atik'in hayatı da merak konusu oldu.

Eşi Ali Atik ile oynadığı tiyatro ve televizyon dizileri ile filmlerden tanınan usta oyuncu Ayşegül Arsoy’un uzun süredir yaşadığı Bodrum’da dün gece kalp krizi sonucu vefat etti.

Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Ali Atik’den iki çocuğu bulunan Arsoy’un vefatını, aileyi yakından tanıyan A. Faruk Urfalı duyurdu:

“Değerli sanatçı abim Ali Atik'in eşi, çocukları arkadaşlarım Alper ve Argun Atik'in anneleri Türk tiyatrosunun, sinemasının ve Tv dünyasının ünlü sanatçısı Ayşegül Arsoy ( Atik ) uzun suredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu ve bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ayşegül Hanım'a Allah'tan rahmet, Atik ailesine baş sağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız Ayşegül Hanım... Mekanın cennet olsun...''

Ayşegül Atik kimdir: Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Asıl Adı Mürşide olan Ayşegül Atik’in dört kardeşi vardır. Ankara TED Koleji’nden mezun olan Ayşegül tik ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde lisans eğitimi aldı ve başarıyla mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosunda, Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda tiyatro oyuncusu olarak görev yaptı. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve çeşitli tiyatro topluluklarında çalıştı. TRT'nin tek kanal olduğu yıllarda Ali Atik ve Levent Kırca ile beraber Televizyonda çeşitli skeçlerde yer aldı.

80'li yıllarda eşi Ali Atik ile birlikte çektikleri "Önce alışveriş sonra fiş" sloganlı KDV reklamlarında rol aldı.

1977 yılında oyuncu Ali Atik ile evlendi. 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır.