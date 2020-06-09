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İçişleri Bakanı Soylu kritik rakamı açıkladı! 445'e kadar düştü!

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ŞIRNAK'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içindeki toplam terörist sayısının 445'e düştüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakan Soylu kritik rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi... Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret..." dedi.

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