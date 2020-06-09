Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni işbirliğine Berat Albayrak'tan yorum

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile işbirliği yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır. Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."

İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun. https://t.co/VOooDaapn7 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 9, 2020

''Yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek''

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.